Tarcísio ironiza passagem de Haddad no Ministério da Fazenda: ‘Melhor da história, do Paraguai’

Petista concorreu contra o republicano nas eleições de 2022

Jovem Pan Tarcísio de Freitas em entrevista ao Programa pânico.



O governador do estado de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, ironizou o ex-ministro da Fazenda, que concorreu contra ele na eleição de 2022, Fernando Haddad (PT), em entrevista ao Programa Pânico, da Jovem Pan, nesta segunda-feira (1º).

“Quatro anos depois, o que a gente tem? A gente aqui tem muita entrega em São Paulo, e ele tem a passagem brilhante pelo Ministério da Fazenda. Ele se tornou o melhor ministro da Fazenda da história, do Paraguai. Porque todas as empresas brasileiras foram para lá.”

Tarcísio ganhou a disputa do segundo turno para o governo de São Paulo em 2022 com 55,27% dos votos, enquanto Haddad foi escolhido por 44,73% do eleitorado. No primeiro turno, o Republicano alcançou 42,32%, contra 35,70% do petista, e Rodrigo Garcia (PSDB) ficou em terceiro com 18,40%.

Em busca da reeleição, Tarcísio trabalha com a expectativa de uma “convenção conjunta” para formalizar os candidatos do pleito de 2026, no Estádio do Pacaembu. Felício Ramuth (PSD) deve seguir como vice na chapa de reeleição para o governo do estado de São Paulo.

Haddad deve ser novamente o principal adversário na disputa eleitoral do estado em 2026. Recentemente, o presidente Lula (PT) sinalizou vontade de ter o ex-ministro Márcio França (PSB) como vice. O pré-candidato ao governo de São Paulo e ex-ministro da Fazenda já iniciou o contato com prefeitos do interior do Estado em encontros individuais.