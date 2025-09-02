Oposição articula aprovação de anistia durante julgamento de Bolsonaro no STF

Reuniões e negociações em Brasília buscam pautar projeto na Câmara; o governador Tarcísio Gomes de Freitas tem atuado como articulador central da proposta

A oposição se reuniu nesta terça-feira (2) para discutir a estratégia de aprovação de um projeto de anistia para os envolvidos nos atos do 8 de Janeiro, em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), por suposta participação em uma trama golpista. O encontro ocorreu na residência do deputado Luciano Zucco (PL-RS) e também na sede do União Brasil, localizada no mesmo prédio do PL. Em entrevista coletiva, Zucco classificou o julgamento como “um dia histórico, mas extremamente negativo” e defendeu que a pauta da anistia seja levada imediatamente ao plenário do Congresso.

“Temos a maioria do Congresso e dos líderes que apoiam essa pauta. Entendemos que é um passo importante para pacificar o país”, afirmou. Ele também destacou que o 7 de Setembro será um dia de mobilização em todas as capitais, com atos em apoio à anistia e contra o que chamou de “injustiça” com Bolsonaro. A deputada Carol de Toni (PL-SC) reforçou críticas à condução do processo no STF, classificando-o como “nulo” e sem imparcialidade. O deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) afirmou que o país vive um “estado de exceção” e que o Congresso precisa intervir, defendendo a anistia como medida de pacificação.

O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, tem atuado como articulador central da proposta, buscando apoio de líderes políticos, incluindo Hugo Motta (Repubicanos-PB), presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado. Após conseguir sinalizações positivas do Republicanos e do PP, Tarcísio deve focar no União Brasil para consolidar votos favoráveis à anistia. Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro e presidente do PP, comentou sobre a pauta: “Eu acho que nós vamos trabalhar por isso, mas a decisão é do presidente da Câmara, do colégio de líderes, e eu espero que ele tenha conforto e a maioria suficiente para colocar isso em votação.”

A estratégia da oposição prevê levar o tema à reunião de líderes partidários da Câmara, marcada para as 14h. O projeto de anistia tem gerado intenso debate, já que pode enfrentar questionamentos de inconstitucionalidade no STF. Ao mesmo tempo, o julgamento de Bolsonaro avança, com sessões previstas ao longo da semana, e atrai atenção nacional e internacional.

