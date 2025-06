Oposição comemora derrubada de aumento do IOF: ‘Vitória contra o governo gastador’

Deputados dizem que medida barra avanço da carga tributária e protege o bolso do brasileiro

Bruno Spada/Câmara dos Deputados O deputado Sanderson, do PL, é vice-líder da oposição na Câmara



Deputados da oposição celebraram, nesta quarta-feira (25), a aprovação do projeto de decreto legislativo (PDL) que derruba o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) estabelecido pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A medida, que teve forte resistência da bancada conservadora, foi apresentada como uma resposta direta à tentativa do Executivo de ampliar a carga tributária para cobrir os gastos da máquina pública.

O vice-líder da oposição, deputado Sanderson (PL-RS), classificou a decisão do plenário como um recado claro ao Palácio do Planalto: “O governo Lula quer cobrir os próprios rombos e gastança com mais impostos para o povo. Nós dissemos não. O IOF encarece o crédito, sufoca o consumo e atinge diretamente quem movimenta a economia. Aprovamos o PDL para proteger o cidadão e frear o apetite arrecadatório de um governo perdulário”.

Na mesma linha, o deputado Rodrigo Valadares (União-SE), também vice-líder da oposição, criticou o que chamou de irresponsabilidade fiscal do governo. “Eles gastam mal, aumentam a máquina pública e depois querem cobrar a conta do povo. O Congresso deu uma resposta: chega de punir o brasileiro com impostos para bancar o descontrole do Planalto”, declarou.

O deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) reforçou a crítica à política econômica do governo, acusando o Executivo de manter um “vício arrecadatório” ao tentar elevar tributos em vez de cortar privilégios e desperdícios. “O PT nunca soube cortar na própria carne. Prefere aumentar impostos do que revisar privilégios ou ajustar a máquina. Quem produz e trabalha já está no limite. O povo não pode pagar pela incompetência e extravagância do governo Lula.”

O deputado Coronel Tadeu (PL-SP), por sua vez, destacou o impacto direto da medida no dia a dia dos brasileiros e classificou o resultado como uma vitória da sociedade: “Conseguimos barrar o aumento do IOF — mais um absurdo que pesaria no bolso do cidadão. Nosso compromisso é com menos impostos, mais liberdade e respeito ao dinheiro suado de cada trabalhador. O bolso do brasileiro já não aguenta mais”.

Entenda o caso

O decreto derrubado previa o aumento da alíquota do IOF sobre operações de crédito. O governo argumentava que a medida era necessária para garantir equilíbrio fiscal e combater a evasão de impostos por parte dos mais ricos. A oposição, no entanto, rebateu afirmando que o aumento penalizaria diretamente trabalhadores, pequenos empresários e consumidores de baixa renda. A aprovação do PDL foi considerada uma derrota para o governo Lula na Câmara, que viu sua base ser fragilizada até mesmo entre partidos aliados. O projeto ainda será analisado pelo Senado Federal.

A derrubada do decreto do IOF acontece em meio a um cenário de crescimento da insatisfação no Congresso com a condução da política econômica, especialmente diante da tentativa do Ministério da Fazenda de aumentar a arrecadação sem cortar gastos. Se aprovado também no Senado, o PDL impede a aplicação das novas alíquotas do IOF e mantém os percentuais anteriores. O embate, porém, sinaliza uma disputa mais ampla entre Executivo e Legislativo sobre o rumo da política fiscal no país.