Paes diz que Doria venceu após antecipar imunização: ‘O pai da vacina leva essa’

Prefeito do Rio disse que o governador é o ‘pai da vacina’ e que vai ‘arregar’ na disputa desta vez

ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/01/2021 Prefeito do Rio, Eduardo Paes, respondeu Doria nas redes sociais



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (Republicanos) disse nesta quarta-feira, 27, que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), venceu a disputa de quem conseguiria vacinar toda a população contra a Covid-19 primeiro. Em clima descontraído, Paes admitiu que Doria merece a vitória e é “o pai da vacina“. “Pow! Você tem fabricação própria né… Eu dependo do… Você sabe… Vou arregar dessa vez para você”, escreveu o prefeito do Rio, em referência ao governo federal. Na sexta-feira, 23, a cidade suspendeu a aplicação da primeira dose por falta de imunizantes. “Fico (com frio na barriga) com o dia 18/08 mesmo. Até porque você merece vencer essa. Sem você não teríamos a CoronaVac e a pressão por vacinas. O pai da vacina leva essa!”, completou. Nesta quarta-feira, 27, o governo de São Paulo anunciou que vai vacinar todos os adultos do Estado até o dia 16 de agosto. Doria também antecipou a vacinação de adolescentes, que serão vacinados a partir do dia 18.