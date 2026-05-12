Jovem Pan > Notícias > Política > ‘Pai de pet’, deputado Marcelo Queiroz é investigado por desvio milionário em castração

‘Pai de pet’, deputado Marcelo Queiroz é investigado por desvio milionário em castração

A Operação Castratio, deflagrada pela PF, investiga fraude em licitações envolvendo cerca de R$ 193 milhões em contratos públicos firmados durante a gestão de Marcelo Queiroz na SEAPPA

  • Por Victor Trovão e Janaína Camelo
  • 12/05/2026 11h51 - Atualizado em 12/05/2026 12h05
  • BlueSky
Divulgação Deputado Marcelo Queiroz é alvo da PF em operação contra suposta fraude em programa de castração de animais Deputado Marcelo Queiroz foi alvo da PF em operação contra suposta fraude em programa de castração de animais

O deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB) é investigado por suspeita de participação em um esquema de fraude em licitações no governo do Rio de Janeiro. A PF investiga irregularidades de cerca de R$ 193 milhões em 19 contratos para serviços de castração de animais.

Nesta terça-feira (12), o parlamentar foi alvo da Operação Castratio, deflagrada pela PF para apurar irregularidades em contratos firmados entre 2021 e 2023 pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPPA), pasta que era comandada por Queiroz à época.

“É importante ressaltar que entre 2021 e 2023, a Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal –RJPET celebrou 19 contratos com a empresa CONSUVET, somando um valor provisionado de R$ 193.687.125,00”, escreveu o ministro Flávio Dino, do STF,  na decisão que autorizou a operação. Desse montante, R$ 35,5 milhões já foram pagos até janeiro de 2025. Dino autorizou buscas e apreensões contra integrantes de uma suposta organização criminosa infiltrada no governo estadual.

O inquérito destaca ainda o crescimento patrimonial de Marcelo Queiroz. “O deputado registrou um aumento de 665% em seu patrimônio entre as eleições de 2022 e 2024, passando a declarar R$ 7,6 milhões em bens, incluindo imóveis, investimentos e veículos”, cita o documento.

Como funcionava o esquema

Segundo a PF, o esquema tinha como objetivo direcionar contratos públicos para beneficiar a empresa ConsuVet, responsável por serviços do programa RJPET.

De acordo com as investigações, servidores e empresários atuavam em conjunto para manipular processos licitatórios, desclassificando propostas mais vantajosas para favorecer a empresa.

A ConsuVet também é suspeita de apresentar documentos irregulares para comprovar capacidade técnica, incluindo contratos datados antes mesmo da criação oficial da empresa, em 2021. Os investigadores afirmam ainda que a empresa venceu licitações em regiões onde não possuía estrutura operacional comprovada.

A investigação também aponta a existência de aditivos contratuais considerados injustificados. Em um dos contratos, houve aumento superior a 461% na quantidade prevista de castrações em menos de um ano, sem explicação técnica adequada.

Outro ponto investigado envolve Antônio Emílio Santos, ex-integrante do setor administrativo da SEAPPA, que autorizava licitações e prorrogações favoráveis à ConsuVet e, meses após deixar o cargo público, passou a integrar o quadro societário da empresa.

Além das suspeitas de fraude em licitações e peculato, a PF apura possíveis crimes de lavagem de dinheiro. Entre os indícios estão saques frequentes em dinheiro vivo e movimentações financeiras fracionadas para tentar evitar mecanismos de controle bancário.

Os investigadores também apontam falta de comprovação efetiva dos serviços contratados, como castrações e identificação de cães e gatos, o que levanta suspeitas sobre a execução real dos contratos milionários.

Marcelo Queiroz é investigado por supostamente ter conhecimento das irregularidades, assinar aditivos contratuais com rapidez considerada atípica e se beneficiar politicamente da visibilidade dos programas ligados à causa animal.

“É importante frisar, desde já, que ao longo desses últimos anos, o engajamento do político com a causa animal,  foi decorrente, principalmente, desses contratos fraudados, gerando votos e prestígio político”, diz decisão.

Até o momento, a defesa do parlamentar não se pronunciou oficialmente sobre as acusações. A Jovem Pan também tenta contato com Antônio Emílio Santos. O espaço está aberto para manifestação.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >