Deputado Marcelo Queiroz é alvo de operação da PF sobre fraude em licitações no RJ

Operação Castratio mira esquema de fraude em contratos da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Reprodução / Câmara dos Deputados O deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB)



O deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB) é alvo, nesta terça-feira (12), da Operação Castratio, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para investigar suspeitas de fraude em licitações no governo do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela reportagem da Jovem Pan.

A ação tem como objetivo desarticular um grupo criminoso suspeito de fraudar contratos vinculados à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro (Seapa).

A PF investiga suspeitas de irregularidades em contratos de cerca de R$ 200 milhões para serviços de castração e esterilização de animais, firmados pela Seapa durante a gestão de Marcelo Queiroz na pasta.

Policiais federais cumprem 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ações ocorrem em cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, incluindo a capital fluminense, Niterói, Macaé, Itaocara, São Roque e Mairinque.

Segundo a PF, a investigação apura supostas irregularidades em contratos firmados entre o governo do estado e uma empresa privada.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, frustração do caráter competitivo de licitação e lavagem de dinheiro, além de outros delitos que possam ser identificados ao longo das apurações.

A Jovem Pan entrou em contato com o deputado Marcelo Queiroz para um possível posicionamento diante da operação. Caso haja resposta, este texto será atualizado.