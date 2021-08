Para conter variante Delta, governadores pedem a Queiroga mais vacinas para o Rio

Em carta, gestores estaduais afirmam que aporte ao Estado, que concentra casos de mutação surgida na Índia, visa evitar ‘uma catástrofe de proporções ainda mais graves no futuro próximo’

Para conter o avanço da variante Delta, governadores pediram ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o envio de mais vacinas para o Estado do Rio de Janeiro. Em uma carta enviada para o titular da pasta, à qual a Jovem Pan teve acesso, o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), coordenador da temática da vacinação do Fórum dos Governadores, alega que, se a transmissão não for contida, o Rio pode se tornar o epicentro de uma terceira onda. Segundo dados divulgados pela Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (Svaps), da Secretaria de Saúde (SES), os casos causados por essa mutação, que surgiu na Índia, representa 26,09% do total de casos registrados no Estado.

“Os governadores expressam preocupação com a eventual terceira onda, resultando em aumento do número de óbitos e infectados no país, que teria o Rio de Janeiro como principal epicentro de disseminação da nova variante, a qual vem apresentando a característica de ser 100% mais contagiosa do que a cepa originária e 30% em relação à variante P1, conforme asseveram especialistas em infectologia. Manifestam, por conseguinte, a expectativa de que ações imediatas levadas a cabo por esse Ministério sejam neste momento destinadas ao referido Estado, de modo a evitar uma catástrofe de proporções ainda mais graves no futuro próximo, caso o atual ritmo de transmissibilidade da variante Delta não seja contido em tempo hábil”, diz um trecho do documento.