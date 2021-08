Queiroga aposta em vacinação de professores para volta segura às aulas

Ministro da Saúde afirmou que 100% dos educadores do ensino básico estão imunizados e falou em ‘certeza’ sobre o a segurança para o retorno presencial

DENNER OVIDIO/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Saúde reafirmou que odos os brasileiros acima de 18 anos já terão recebido pelo menos uma dose da vacina até setembro



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, avalia que o avanço da vacinação contra a Covid-19 garante segurança no retorno às aulas presenciais no Brasil. Ele coloca que 100% dos professores do ensino básico foram imunizados e até setembro todos os brasileiros acima de 18 anos já terão recebido pelo menos uma dose e 50% dessa população, duas doses. “No último mês, nós tivemos uma queda de 40% no número de casos e no número de óbitos. Mês de agosto teremos mais de 60 milhões de doses de vacina a serem distribuídas para a nossa população e no mês de setembro mais de 60 milhões de doses. Estou falando da vacinação para dizer da nossa certeza que as aulas podem voltar de maneira segura”, afirmou. Marcelo Queiroga e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, assinaram uma portaria interministerial com orientações para a segurança no retorno dos estudantes no segundo semestre. “Tem feito, de fato, a diferença na saúde do brasileiro. Ele não daquele tipo que manda ficar em casa e manda as coisas acontecerem. Ele é do tipo que vai à frente e faz as coisas acontecerem”, afirmou Milton Ribeiro sobre o atual chefe da Saúde. Marcelo Queiroga reforçou ainda que não é hora de baixar a guarda contra o coronavírus, mas, sendo ele, o ambiente sanitário é favorável no Brasil.

*Com informações da repórter Marcelo Mattos