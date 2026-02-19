Pastor que relacionou câncer a desfile pró-Lula foi homenageado na Alesp; saiba quem é

Tradicional líder evangélico de São Paulo possui longa trajetória à frente da Assembleia de Deus de Perus

Divulgação / Alesp Pastor Elias Cardoso durante homenagem na Alesp, em 2024



O pastor Elias Cardoso, que relacionou câncer a integrantes da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que promoveu um desfile a favor do presidente Lula (PT), recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em 2024 e é presidente da Assembleia de Deus Ministério de Perus, na capital paulista.

A fala ocorreu depois do desfile da Acadêmicos de Niterói, no Carnaval do Rio de Janeiro. A escola prestou homenagem a Lula e apresentou uma ala com críticas a grupos conservadores. Durante um culto, o pastor afirmou: “A hora que esses homens estiverem com câncer na garganta, vão lembrar com quem mexeu”.

Trajetória

Elias Cardoso tem 77 anos e é uma figura tradicional no meio evangélico. Nascido em família cristã, ele participa da Assembleia de Deus de Perus desde a infância e exerce o cargo de presidente da igreja desde janeiro de 2002, quando sucedeu o pastor Benjamin Felipe Rodrigues, fundador que liderou a congregação por décadas. Ele atua ao lado da esposa, a missionária Lígia Cardoso.

Segundo informações da igreja, Cardoso promoveu reformas estatutárias, eclesiásticas e regimentais, reorganizou departamentos e manteve integrantes da antiga diretoria. Também reforçou a participação da juventude no ministério e deu continuidade ao projeto de construção da Catedral da Assembleia de Deus de Perus, obra que ainda está em andamento.

Em 2024, o pastor recebeu o Colar de Honra ao Mérito Legislativo, a mais alta condecoração da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A homenagem foi concedida por indicação do deputado estadual André Bueno (PL), que também é pastor na mesma igreja e assumiu cadeira na Alesp naquele ano.