Pazuello aparece sem máscara em churrasco na casa de Ibaneis Rocha

Em publicação nas redes sociais, ministro da Saúde aparece cantando para convidados; há pelo menos 12 pessoas no vídeo

Reprodução/Twitter Ministro da Saúde aparece ao lado do governador do DF, Ibaneis Rocha, e do sertanejo Zezé di Camargo um dia após Brasil bater 180 mil mortes por Covid-19



O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, compareceu no sábado, 12, a um churrasco na casa do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Em foto publicada nas redes sociais, o ministro aparece ao lado de mais quatro pessoas, incluindo Ibaneis e o cantor Zezé di Camargo, todos sem máscara e abraçados. Em outra postagem que circula nas redes sociais, Pazuello aparece cantando para a festa. Aparecem pelo menos 12 pessoas no vídeo. Em meio ao alto número de mortes e novos casos de Covid-19 e ao imbróglio envolvendo o Plano Nacional de Imunização apresentado pelo Ministério da Saúde, a presença do ministro no evento foi condenada e questionada por internautas. Na sexta-feira, 11, um dia antes do encontro, o Brasil ultrapassou a marca de 180 mil mortes causadas pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março deste ano. A Jovem Pan aguarda posicionamento da assessoria do ministro.

Ainda no sábado, um grupo de pesquisadores brasileiros citados no “Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19” do governo federal publicou uma nota declarando completo desconhecimento e estranheza quanto ao planejamento apresentado pelo Ministério da Saúde ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo os cientistas, identificados como colaboradores para a elaboração do texto, a proposta não tem aprovação dos especialistas, sendo que alguns, nunca chegaram a participar de reuniões com a pasta da saúde. Neste domingo, 13, o STF concedeu dois dias de prazo ao ministério para especificar o dia que começará a vacinação contra a Covid-19 e o dia do encerramento. Segundo último balanço divulgado pela Saúde, o país registra 181.402 óbitos causados pelo coronavírus.

Confira o vídeo: