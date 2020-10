Pazuello cancela compromissos após mal-estar

Segundo a assessoria, o ministro sentiu “indisposição” e “mal-estar” nesta manhã e teve que adiar parte de sua agenda

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Ministro também não compareceu em evento de divulgação de estudo clínico com medicamento para Covid-19 na segunda-feira, 19



O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, cancelou quase toda a agenda de compromissos desta terça-feira, 20. O ministro também não compareceu ao evento de divulgação de estudo clínico com medicamento para Covid-19 na tarde de ontem. “Talvez pela sua silhueta… ele teve uma pequena indisposição e foi para o hospital”, informou o presidente Jair Bolsonaro durante o evento. Segundo a assessoria de Pazuello, o ministro sentiu “indisposição” e “mal-estar” nesta manhã.

A agenda do ministro contava com encontro com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, reunião com governadores e encontros com três deputados: Laércio Oliveira (PP-SE), Dr. Zacharias Calil (DEM-GO) e Filipe Barros (PSL-PR). Os três encontros foram cancelados, apenas o fórum com governadores foi mantido. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela assessoria do ministro. A reunião com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), marcada para quarta-feira, 21, ainda não foi confirmada. O encontro está marcado para que o Estado de São Paulo e Ministério da Saúde negociem a compra de doses da Coronavac por parte do governo federal.