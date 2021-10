Pazuello troca de cargo e é nomeado assessor especial de secretaria no Planalto

Ex-ministro da Saúde passa a trabalhar na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos; nomeação foi publicada nesta sexta-feira

PAULO GUERETA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 18/01/2021 Eduardo Pazuello é ex-ministro da Saúde



O general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, trocou de cargo no governo federal e foi nomeado assessor especial da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da República. A mudança foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira, 1º, e assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Antes, Pazuello era secretário de Estudos Estratégicos, órgão extinto nesta semana. A Secretaria de Planejamento Estratégico também deixou de existir. Na prática, o ex-ministro continua com o mesmo salário, de R$ 16.944,90, e responde ao almirante Flávio Rocha, chefe da SAE.