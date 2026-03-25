Pesquisa Atlas/Bloomberg: Flávio Bolsonaro e Lula aparecem empatados no 2º turno

Senador e pré-candidato aparece com 47,6% das intenções de votos, enquanto o atual presidente surge com 46,6%

PR e Agência Senado Senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)



Um levantamento feito pela Atlas/Bloomberg mostra um empate técnico entre o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições de 2026.

Segundo a pesquisa, divulgada nesta quarta-feira (25), em possível segundo turno entre Lula e Flávio, o filho do ex-presidente aparece com 47,6% das intenções de votos, enquanto o atual presidente surge com 46,6%. Não sabem ou não responderam, representam 5,8%.

A Atlas/Bloomberg analisou cinco possíveis cenários do primeiro turno, em todos, exceto em uma eleição em que Flávio Bolsonaro não entra na disputa, Lula e o senador são os favoritos e aparecem com ampla vantagem sobre os adversários. Em todos os cenários, Lula aparece à frente de Flávio. O mandatário aparece com 45,9% das intenções de votos, seguido por Flávio Bolsonaro, com 40,1%.

Em terceiro lugar aparece Renan Santos, pré-candidato do Partido Missão, com 4,4% das intenções de votos. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), aparece na quarta posição com 3,7% das intenções de votos.

A pesquisa também fez um levantamento sobre qual dos cenários, entre a reeleição do presidente Lula e a eleição de Flávio Bolsonaro, mais causa medo ou preocupação. 47,4% disseram ter medo de mais um mandato do petista, enquanto 44,5% expressaram aversão a um governo do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. 7,4% dizem que ambos os cenários preocupam igualmente.

Além das intenções de votos, a Atlas/Bloomberg também ouviu dos entrevistados sobre a aprovação do governo Lula. O mandatário é aprovado por 45,9% e desaprovado por 53,5% dos entrevistados. 0,6% não souberam opinar.

Esse é o maior número de desaprovação desde maio de 2025, quando o presidente obteve 54%. A rejeição ao governo vem em uma crescente desde janeiro de 2026:

Janeiro: 51%

Fevereiro: 52%

Março: 54%

A aprovação também é a menor desde maio de 2025, quando obteve os mesmos 45%.

Em relação à avaliação presidencial, as resposta foram:

Ruim/Péssimo: 49,8%

Ótimo/Bom – 40,6%

Regular – 9,6%

A pesquisa entrevistou 5.028 pessoas, entre os dias 18 e 23 de março, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-04227/2026.