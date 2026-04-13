Carmém Lúcia relata apelos da família para sair do STF devido ao machismo

A ministra afirmou que teme pelos futuros ministros em relação aos ataques sofridos pelos magistrados no dia a dia

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Carmén Lúcia, ministra do STF



A ministra Carmén Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta segunda-feira (13) que sua família pede que ela deixe a Corte em razão de ataques machistas e sexistas vindos, principalmente, das redes sociais. “Minha família diz: ‘Carmén, sai disso, chega. Já fez o que tinha que fazer'”, explicou a ministra em um evento realizado pela Fundação FHC.

Cármen Lúcia afirmou que “teme pelos futuros ministros” e candidatos na política e disse que a Corte vive uma época de muitas demandas e processos sob relatoria que dificultam as respostas à sociedade. “Não se vivia este momento que estamos vivendo, relativamente ao Supremo, no tipo de questionamento que hoje é arguido. Eu tenho bem a ciência da relevância do momento da tensão que se vive”, afirmou.

Cármen afirmou, porém, que teme ainda mais pelas mulheres que ocuparão estes futuros cargos. “Para nós mulheres nem se fala. Para um homem é mau administrador, contra nós, ele (discurso) é sexista, machista e desmoralizante”.

Em relação aos ataques sofridos aos ministros do STF, Carmén Lúcia comentou sobre como existe “um processo gravíssimo que precisa ser equacionado” e disse que os comentários sobre o trabalho no dia a dia dos magistrados são “degradantes e desmoralizantes”. Cármen afirmou, porém, que teme ainda ma