Gerp: Lula lidera no 1º turno, mas empata com Flávio no 2º

Filho nº1 de Jair Bolsonaro aparecia com 17% das intenções de votos antes da oficialização da pré-candidatura, agora ele saltou para 25% das intenções de voto

Reprodução/Flickr Lula e Flávio Bolsonaro empataria em um possível segundo turno



A mais recente Pesquisa Gerp, divulgada nesta quinta-feira (11), sobre as intenções de votos para a presidência do Brasil em 2026, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o primeiro turno com 34% das intenções de votos, mas empataria no segundo turno com o senador Flávio Bolsonaro, que oficializou sua pré-candidatura, e aparece em segundo lugar com 25%.

Duas mil pessoas foram ouvidas, divididas entre as regiões Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 10 de dezembro de 2025. A oficialização da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) à Presidência da República fez ele subir nas pesquisas. O filho número 1 de Jair Bolsonaro aparecia com 17% das intenções de votos antes da oficialização da pré-candidatura, agora ele saltou para 25%.

Os dados geram impacto na corrida eleitoral e colocam o filho mais velho do ex-presidente do Brasil como o principal nome do campo conservador.

Primeiro turno

Lula — 34%

Flávio Bolsonaro — 25%

Ratinho Jr — 8%

Ciro Gomes — 7%

Ronaldo Caiado — 6%

Romeu Zema — 4%

Pablo Marçal — 4%

Nenhum — 6%

NS/NR — 5%

Em um possível segundo turno, segundo a pesquisa, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados. O filho número 1 de Bolsonaro aparece com 42% das intenções de votos, seguido por Lula com 41%. Na margem de erros, os dois estariam tecnicamente empatados. Os números são positivos para a direita, já que o senador cresceu de de 41% para 42%, enquanto Lula caiu de 44% para 41%.

Simulações de segundo turno:

• Lula — 40% × Jair Bolsonaro — 43%

• Lula — 41% × Flávio Bolsonaro — 42%

• Lula — 41% × Ratinho Jr — 39%

• Lula — 40% × Ronaldo Caiado — 34%

• Lula — 40% × Romeu Zema — 34%

• Lula — 38% × Ciro Gomes — 33%

• Lula — 43% × Pablo Marçal — 31%