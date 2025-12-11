Lula diz que estuda vetar diminuição da pena de Bolsonaro: ‘Tem que pagar’

‘Não adianta ele ficar choramingando, se ele tivesse a minha postura quando perdi três eleições não estaria preso’, afirmou o presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta (11), que Jair Bolsonaro “tem que pagar pela tentativa de golpe”. Também afirmou “fará o que tem que ser feito” quando o PL da Dosimentria, que foi aprovada na madrugada desta quarta-feira (10), chegar para sua sanção. “Quando [o PL da Dosimetria] chegar a minha mesa, eu tomarei uma decisão. Farei aquilo que entender que deva ser feito, porque ele [Bolsonaro] tem que pagar pela tentativa de golpe, de destruir a democracia desse país”, disse o presidente em entrevista a TV Alterosa. “Não adianta ele ficar choramingando. Se ele tivesse a minha postura quando perdi três eleições, a postura do PSDB quando perdeu três eleições, a postura de todo mundo que é democrata e respeita as instituições, ele não estaria preso. Poderia estar concorrendo nas eleições”, continuou o presidente.

A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quarta-feira (10), o chamado PL da Dosimetria, que diminui as penas dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro. O texto segue para o Senado. O ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por golpe de estado a 27 anos e três meses de prisão, será beneficiado caso o projeto avance.

A votação do texto-base terminou às 2h27 com 291 votos a favor e 148 contra. Na sequência, a Casa iniciou a votação de sete destaques (alterações no texto original). Em novas vitórias da oposição, o texto original foi mantido. A sessão foi encerrada às 3h54.

Pautado às pressas pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicano-PB), na tarde desta terça-feira (9), o projeto foi votado ao fim de um dia tenso no Congresso.