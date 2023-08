PF faz buscas contra segundo suspeito de ameaçar Lula no Pará

Homem que publicou ameaças é um vigilante com porte de arma de fogo, informou a PF

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Caso é o segundo de ameaças a Lula no Pará nesta semana



A Polícia Federal cumpre um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de propagar imagens contendo ameaças ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira, 4, em Belém, capital do Pará. Lula é esperado na cidade para a Cúpula da Amazônia, que ocorre nos dias 8 e 9 de agosto. Ontem, um fazendeiro suspeito de ameaçar dar um tiro no presidente foi preso, no mesmo Estado, no município de Santarém. O homem alvo da ação desta sexta é um vigilante que teria publicado, em rede social, imagens ameaçadoras e ataques a Lula. Em nota, a PF citou que o suspeito tem porte de arma de fogo.

“A ação policial busca angariar mais elementos de convicção acerca do cometimento de crimes e evitar a possibilidade de atentado ao presidente, posto que o suspeito atua profissionalmente como vigilante e possui porte de arma de fogo”, diz a nota do órgão. Ainda nesta quinta-feira, 3, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, publicou mensagem sobre a segurança do presidente Lula e aplicação das leis a suspeitos de ameaças.