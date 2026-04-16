Caso Master: Polícia Federal prende ex-presidente do BRB
A prisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (16), durante a 4ª fase da Operação Compliance Zero
Por
Jovem Pan
16/04/2026 07h10 - Atualizado em 16/04/2026 08h14
Rafael Lavenère/BRBO ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa
A Polícia Federal prendeu o ex-presidente do BRB (Banco de Brasília) Paulo Henrique Costa ao deflagrar, nesta quinta-feira (16), a 4ª fase da Operação Compliance Zero.
A PF informou ao ministro da Suprema Corte André Mendonça que identificou o suposto fluxo de propina destinado a Paulo Henrique Costa na negociação de venda do banco Master ao BRB, que teria sido viabilizado por meio da compra de imóveis. Com base nesses , o ministro determinou a prisão preventiva do investigado.
Costa é investigado por sua atuação na tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB, além da compra de carteiras fraudulentas oferecidas pelo banco de Daniel Vorcaro.
O executivo assumiu a presidência do BRB em 2019, indicado pelo então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e liderou a tentativa de aquisição do Banco Master pela instituição. Ele foi afastado do cargo em novembro, após decisão judicial no âmbito da primeira fase da operação.
Nesta nova fase da operação, o advogado Daniel Monteiro também foi preso nesta quinta-feira. De acordo com as investigações, ele seria responsável por dar “sustentação” jurídica aos esquemas de Vorcaro.
A reportagem da Jovem Pan tenta contatar a defesa de Paulo Henrique Costa e Daniel Monteiro. O espaço segue aberto para manifestação.
A operação apura um esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
Ao todo, policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Distrito Federal e em São Paulo.
BRB e Master
A aquisição de ativos considerados de alto risco ocorreu no contexto das negociações para que o BRB assumisse o controle do banco Master. A operação foi barrada pelo Banco Central do Brasil e passou a ser alvo de apuração pela Polícia Federal.
O processo tramita no Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do ministro André Mendonça. Além de Costa, ex-diretores da instituição também estão sendo investigados. Vorcaro está preso preventivamente desde 4 de março, por determinação de Mendonça. O banqueiro é investigado por crimes contra o sistema financeiro.
As liquidações do Banco Master, decretada pelo Banco Central em novembro de 2025, e da gestora de investimentos Reag, na quinta-feira (15), revelaram um dos episódios mais graves do sistema financeiro brasileiro.
O caso envolve suspeitas de fraudes bilionárias, uso de fundos de investimento para ocultar prejuízos, tentativas de socorro via banco público e tensões entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal de Contas da União (TCU) com o BC e a Polícia Federal (PF).
“A decretação do regime especial nas instituições foi motivada pela grave crise de liquidez do conglomerado Master e pelo comprometimento significativo da sua situação econômico-financeira, bem como por graves violações às normas que regem a atividade das instituições integrantes do SFN”, informou o BC em nota na época.
De forma extrajudicial, foram liquidados o Banco Master S/A, do Banco Master de Investimento S/A, do Banco Letsbank S/A, e da Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.
O processo de liquidação do Banco Master foi acompanhada da Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF para combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN).
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