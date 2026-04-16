Caso Master: Polícia Federal prende ex-presidente do BRB  

A Polícia Federal prendeu o ex-presidente do BRB (Banco de Brasília) Paulo Henrique Costa ao deflagrar, nesta quinta-feira (16), a 4ª fase da Operação Compliance Zero.

A PF informou ao ministro da Suprema Corte André Mendonça que identificou o suposto fluxo de propina destinado a Paulo Henrique Costa na negociação de venda do banco Master ao BRB, que teria sido viabilizado por meio da compra de imóveis. Com base nesses , o ministro determinou a prisão preventiva do investigado.

Costa é investigado por sua atuação na tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB, além da compra de carteiras fraudulentas oferecidas pelo banco de Daniel Vorcaro.

O executivo assumiu a presidência do BRB em 2019, indicado pelo então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e liderou a tentativa de aquisição do Banco Master pela instituição. Ele foi afastado do cargo em novembro, após decisão judicial no âmbito da primeira fase da operação.

Nesta nova fase da operação, o advogado Daniel Monteiro também foi preso nesta quinta-feira. De acordo com as investigações, ele seria responsável por dar “sustentação” jurídica aos esquemas de Vorcaro.