Governo brasileiro anuncia parceria com Elon Musk para levar internet às áreas rurais e monitorar desmatamento

Ministro Fábio Faria se reuniu com norte-americano dono da SpaceX para firmar acordo, que pode se concretizar no ano de 2022

Fábio Faria/Twitter/Reprodução/16.11.2021 Fábio Faria (à esquerda) e Elon Musk se encontraram em Austin, no Texas, para discutir parceria



O ministro das Comunicações, Fábio Faria, usou as redes sociais nesta terça-feira, 16, para anunciar uma parceria do governo brasileiro com a empresa SpaceX, do norte-americano Elon Musk, para fornecer internet aos locais mais remotos e rurais do país. “Conversamos sobre o meio ambiente e sobre conectar as pessoas em escolas rurais e áreas rurais do Brasil. Estou muito entusiasmado em começar a parceria com Starlink e SpaceX”, afirmou o ministro em vídeo publicado ao lado do bilionário após encontro na cidade de Austin, no Texas. Além de conversar com Musk, o ministro se reuniu com a presidente da companhia, Gwynne Shotwell, e falou em transformar o Brasil em um “hub de inovação da América Latina”.

Faria também citou a oportunidade de “preservar a Amazônia” com ajuda de satélites e constelações, o que foi endossado por Musk, citando a capacidade de satélites monitorarem a região amazônica evitando o desmatamento ilegal e incêndios florestais. “Estamos ansiosos para proporcionar conectividade para as pessoas menos conectadas no Brasil, especialmente para escolas e unidades de saúde nas áreas rurais”, afirmou o norte-americano. A ideia da parceria é aproveitar os 4,5 mil satélites da SpaceX que orbitam em baixa altitude para ajudar no monitoramento da Amazônia. De acordo com o Ministério, a parceria deve ser implementada no ano de 2022.