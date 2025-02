PGR solicita arquivamento de inquérito contra Ibanes por suposto ato golpista

Inquérito foi instaurado em 12 de janeiro de 2023, a pedido da PGR, que levantou suspeitas sobre o possível conhecimento prévio de Ibaneis sobre os atos violentos

FREDERICO BRASIL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ibaneis Rocha (MDB) foi afastado do cargo de governador do Distrito Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF



O procurador-Geral da República, Paulo Gonet, solicitou o arquivamento do inquérito que investigava o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, em relação aos eventos de 8 de janeiro de 2023. Naquela data, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram as sedes dos Três Poderes em Brasília. O inquérito foi instaurado em 12 de janeiro de 2023, a pedido da PGR, que levantou suspeitas sobre o possível conhecimento prévio de Ibaneis sobre os atos violentos. Após a realização de várias investigações, a PGR chegou à conclusão de que não havia evidências que comprovassem que o governador se omitiu ou apoiou as ações dos manifestantes.

A Polícia Federal analisou detalhadamente as ações de Ibaneis nos dias 7 e 8 de janeiro e não encontrou provas de que ele tenha tomado medidas para impedir a repressão aos manifestantes. O governador expressou surpresa com a falta de ação da Polícia Militar, uma vez que havia dado ordens para que a repressão ocorresse. Embora Ibaneis tenha sido afastado do cargo por Alexandre de Moraes como uma medida cautelar, ele retornou ao cargo após um período de dois meses. Mesmo com o pedido de arquivamento do inquérito contra o governador, a PGR decidiu denunciar o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, além da alta cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, por omissão durante os eventos golpistas.

