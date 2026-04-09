PL cogita deputada mais votada do Nordeste para vice de Flávio Bolsonaro

O Partido Liberal (PL) está em busca de um perfil específico para compor a chapa presidencial: mulher, religiosa e com força política em redutos do PT

Clarissa Tércio



O nome da deputada federal Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, ganhou força nos bastidores para ser vice do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O Partido Liberal (PL) está em busca de um perfil específico para compor a chapa presidencial: mulher, religiosa e com força política em redutos do PT, onde a direita tem dificuldades de angariar votos.

Clarissa Tércio se enquadra nesses requisitos. Ela foi a deputada mais votada do Nordeste com mais de 240 mil votos. Já Natália Bonavides (PT-RN) foi a 2ª deputada federal mais votada da região. A parlamentar potiguar foi reeleita com 157 mil votos. Além disso, Clarissa é casada com um pastor e tem forte ligação com a Igreja Assembleia de Deus.

Outro ponto que teria chamado a atenção do PL é que a deputada atua na pauta do autismo com o foco em garantir agilidade no tratamento. Integrantes do partido fizeram uma comparação do perfil da parlamentar com da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que foi reconhecida por promover a inclusão de surdos na sociedade.

Na política, Clarissa Tércio usa o sobrenome do pai, o pastor Francisco Tércio, da Assembleia de Deus Novas de Paz, igreja presente em diversas cidades da região metropolitana do Recife e do interior de Pernambuco. Ela assumiu um cargo político pela primeira vez em 2018, quando se tornou deputada estadual pelo PSC.