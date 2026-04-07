PL expulsa prefeito de São Caetano que apoiou Derrite e irritou Pontes

Tite Campanella disse que São Paulo não tinha um senador “digno” de sua grandeza

Divulgação O prefeito de São Caetano, Tite Campanella



O Partido Liberal (PL) expulsou de seus quadros o prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella, nesta terça-feira. O motivo foram as declarações do político durante uma sessão solene realizada em 26 de março. O evento concedeu o título de cidadão sulsancaetanense ao deputado Guilherme Derrite (PP-SP).

Durante a cerimônia, Campanella elogiou o congressista e disse que apoiaria a candidatura de Derrite ao Senado. Também falou que o estado de São Paulo não tem um representante “digno de sua grandeza” na Casa Alta.

A reportagem apurou que declarações irritaram o PL, que tem o Marcos Pontes como representante no Senado. O ex-ministro foi quem entrou com o pedido para pedir a expulsão do prefeito. Líderes do PL também não gostaram da da promessa de apoio a Derrito, uma vez que a sigla estuda lançar um candidato própria na disputa deste ano.

Em ofício assinado por João Candelária, presidente da sigla em São Paulo, Campanella foi expulso por ferir o código de ética do partido. A reportagem teve acesso ao documento, que diz que o prefeito de São Caetano feriu dois artigos:

Artigo 4º, inciso IV – Manter atitude de urbanidade e respeito para com os dirigentes partidários, os detentores

de mandatos eletivos e os demais filiados;

de mandatos eletivos e os demais filiados; Artigo 6º, inciso III – Fazer referências desairosas a outro candidato ou filiado do Partido

Tite é filho de Anacleto Campanella, um dos prefeitos mais conhecidos da história da cidade.