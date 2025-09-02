Polícia do Senado faz varredura com cão farejador no STF prestes ao julgamento do núcleo 1 

Com o apoio de drones, a Polícia Judicial também fiscaliza a Praça dos Três Poderes, que segue isolada e com segurança reforçada há mais de uma semana

Geraldo Magela/Agência Senado Polícia Legislativa do Senado utiliza cães detectores, mais conhecidos como farejadores, para fazer varredura de armas e explosivos



A Polícia do Senado realizou na manhã desta terça-feira (2) varredura com o apoio de cães farejadores em frente ao prédio da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), conhecido como “igrejinha”. A segurança foi reforçada na área em que serão realizadas as sessões de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus. Além da Polícia do Senado, dezenas de agentes da Polícia Judicial estão posicionados nas imediações do Anexo 2 do STF com armas de dissuasão de multidões.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Foram convocados policiais que atuam em outros tribunais para reforçar a segurança no STF. A Polícia Judicial realiza concomitantemente varredura aérea com o apoio de drone. A área ao redor do Supremo está isolada. Há mais de uma semana toda a segurança do prédio foi reforçada. O julgamento de Bolsonaro se inicia nesta terça-feira. A última sessão está marcada para o dia 12.

*Com informações do Estadão Conteúdo