Jovem Pan > Notícias > Política > Polícia do Senado faz varredura com cão farejador no STF prestes ao julgamento do núcleo 1 

Polícia do Senado faz varredura com cão farejador no STF prestes ao julgamento do núcleo 1 

Com o apoio de drones, a Polícia Judicial também fiscaliza a Praça dos Três Poderes, que segue isolada e com segurança reforçada há mais de uma semana  

  • Por Jovem Pan
  • 02/09/2025 09h00
  • BlueSky
Geraldo Magela/Agência Senado A Polícia Legislativa do Senado utiliza cães detectores, mais conhecidos como farejadores, para fazer varredura de armas e explosivos. O policial Floriano Pinheiro, da Secretaria de Polícia Legislativa do Senado Federal (SPol), conduz o cão Barth na operação. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Polícia Legislativa do Senado utiliza cães detectores, mais conhecidos como farejadores, para fazer varredura de armas e explosivos 

A Polícia do Senado realizou na manhã desta terça-feira (2) varredura com o apoio de cães farejadores em frente ao prédio da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), conhecido como “igrejinha”. A segurança foi reforçada na área em que serão realizadas as sessões de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus. Além da Polícia do Senado, dezenas de agentes da Polícia Judicial estão posicionados nas imediações do Anexo 2 do STF com armas de dissuasão de multidões.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Foram convocados policiais que atuam em outros tribunais para reforçar a segurança no STF. A Polícia Judicial realiza concomitantemente varredura aérea com o apoio de drone. A área ao redor do Supremo está isolada. Há mais de uma semana toda a segurança do prédio foi reforçada. O julgamento de Bolsonaro se inicia nesta terça-feira. A última sessão está marcada para o dia 12.

*Com informações do Estadão Conteúdo 

Leia também

STF decide futuro de Jair Bolsonaro a partir desta terça-feira 
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >