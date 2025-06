Prefeita no Pará ultrapassa 1 milhão de seguidores após vídeo dançando de biquíni viralizar

No sábado (7), Patrícia Alencar (MDB) alcançou 1 milhão de seguidores; neste domingo (8), já soma 1,2 milhão – número 20 vezes maior que o da conta institucional da Prefeitura de Marituba, que tem 60 mil seguidores

Reprodução/Instagram/@patricialencar Eleita prefeita pela primeira vez em 2020, Patrícia Alencar foi reeleita em 2024 com 71,36% dos votos válidos



A prefeita de Marituba, no Pará, Patrícia Alencar (MDB), ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram após viralizar com um vídeo em que aparece dançando forró de biquíni. Inicialmente publicada em um perfil privado, a gravação teria sido vazada sem autorização. As imagens começaram a repercutir e Patrícia decidiu publicar o vídeo em sua conta oficial.

Em apenas três dias, o número de seguidores disparou: foram cerca de 300 mil novos usuários. No sábado (7), a prefeita alcançou 1 milhão de seguidores. Neste domingo (8), já soma 1,2 milhão – número 20 vezes maior que o da conta institucional da Prefeitura de Marituba, que tem 60 mil seguidores.

A reação ao vídeo dividiu opiniões nas redes sociais. Em entrevista ao g1, Patrícia rebateu as críticas. “Infelizmente, o corpo de uma mulher incomoda mais do que a corrupção ou a ineficiência”, afirmou. Aos 37 anos, mãe de três filhos, Patrícia tem trajetória marcada pelo empreendedorismo.

Nascida em Bodocó, no sertão de Pernambuco, ela chegou há 16 anos a Marituba, onde começou vendendo utensílios de plástico em feiras livres. Eleita prefeita pela primeira vez em 2020, ela foi reeleita em 2024 com 71,36% dos votos válidos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos