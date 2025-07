Prefeito de Santa Catarina se disfarça de morador de rua: ‘Senti na pele’

Vaguinho Espíndola vai enviar um projeto para a Câmara autorizando a internação involuntária de moradores de rua em condições de dependência química

Reprodução/Instagram/@vaguinhoespindola O prefeito viu muitas pessoas drogadas entre os moradores de rua



O prefeito Vaguinho Espíndola (PSD), de Criciúma, em Santa Catarina, viveu a experiência de ser morador de rua por um dia. Disfarçado, ele ganhou quase R$ 6 em um semáforo, café e comida dados por moradores, mas não foi reconhecido nem pela família. Sua esposa e os dois filhos passaram por ele e seguiram adiante. “Senti na pele o que é ser invisível”, disse ao Estadão.

A experiência aconteceu no último dia 10, na cidade de 225 mil habitantes, no sul catarinense. Espíndola diz que a ideia inicial era ficar 24 horas vivendo na rua, mas acabou ficando 20 horas porque foi abordado e reconhecido pela equipe de assistência social do próprio município. Um fotógrafo da prefeitura o acompanhou à distância.

Ele nunca usou barba, mas saiu à rua com barba e peruca postiças, além de roupas andrajosas e muita maquiagem. “Foi uma experiência única. Eu quis sentir na pele o que essa população sente, até para orientar nossas políticas públicas para ela, mas houve situações impactantes”, conta.

Uma delas foi quando um garoto com cerca de 10 anos saiu de uma lanchonete e trouxe uma xícara de café para ele. “Não conheço o piá (menino), nem ele me reconheceu. Era um dia muito frio, a região aqui é fria, mas o gesto me emocionou.” Quando parou embaixo de um semáforo estendendo a mão, em 15 minutos recebeu moedas que totalizaram quase R$ 6.

O impacto maior, conta, foi quando passava próximo à sua casa e sua esposa caminhava pela rua com os dois filhos do casal. “Eles passaram direto por mim. Foi quando senti a sensação terrível de ser invisível.”

Por outro lado, várias pessoas ofereceram comida e tiveram gestos de solidariedade. Vaguinho também foi à região do Pinheirinho, onde há pontos de tráfico de drogas e concentra a população vulnerável para conversar com usuários.

Por volta da 0h30 da madrugada, quando já estava dormindo sob a marquise de uma igreja, no bairro Santa Bárbara, a equipe da assistência social o abordou. “O agente estava me oferecendo a possibilidade de ir para a casa de passagem, mas ele me reconheceu. Aí não tive como esconder, pois tinha outras pessoas por perto.”

O prefeito viu também muitas pessoas drogadas entre os moradores de rua. “Aqui tem algumas bocas, fui até elas e pude ver como esse mundo de crime e do tráfico está infiltrado entre essa população em situação de rua. Posso afirmar que a droga não é o motivo principal para a pessoa ir para a rua, mas é 100% o motivo para elas não saírem da rua.”

A prefeitura mantém um atendimento para o morador de rua que quer se alimentar, tomar banho e um local para dormir. O programa inclui a casa de passagem, em que o morador fica e recebe treinamento até conseguir emprego – ao receber o primeiro salário ele vai para o aluguel. Desde o início do ano, houve uma redução de 280 para 170 moradores nessa condição.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Projeto prevê internação involuntária

Vaguinho vai enviar um projeto para a Câmara autorizando a internação involuntária de moradores de rua em condições de dependência química. “Estamos credenciando 50 vagas em clínica para essas internações.”

Ele também observou que muitas das pessoas que encontrou nas ruas não são de Criciúma. “Vamos ter um observatório municipal para esse público, pois os números são imprecisos. As pessoas que estão aqui hoje, amanhã estão em Florianópolis, depois vão para São Paulo.”

Ele conta que o município triplicou o número de internações voluntárias, com 150 vagas já preenchidas, e ampliou o número de assistentes sociais e psicólogos para trabalhar os vínculos familiares. “O monitoramento deste mês mostrou que de cada 10 que internamos, com a ajuda dos assistentes sociais, seis deles refizeram os vínculos familiares, três estão nas casas de passagem trabalhando e um voltou para a rua. Não se trata apenas de tirar das ruas, mas dar tratamento, trabalho e esperança”, disse.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório