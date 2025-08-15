Jovem Pan > Notícias > Política > Prefeito de São Bernardo do Campo ganha apoio do Podemos após operação da PF

Prefeito de São Bernardo do Campo ganha apoio do Podemos após operação da PF

Legenda afirma que confia na lisura de Marcelo de Lima Fernandes e destaca ‘grande trabalho’ realizado nos primeiros oito meses de mandato

  • Por Jovem Pan
  • 15/08/2025 09h56
  • BlueSky
Divulgação/Campanha Marcelo Lima Prefeito de São Bernardo do Campo foi afastado do cargo. Foto: Divulgação/Campanha Marcelo Lima Marcelo de Lima Fernandes (Podemos) foi afastado do cargo por um ano após uma operação da Polícia Federal deflagrada na última quinta-feira (14)

O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo de Lima Fernandes (Podemos), foi afastado do cargo por um ano após uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada na última quinta-feira (14). A ação, denominada “Operação Estafeta”, investiga uma suposta organização criminosa infiltrada na gestão municipal para praticar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Além do afastamento, a Justiça determinou que o prefeito utilize tornozeleira eletrônica.

A investigação apura a atuação de um grupo que estaria envolvido em esquemas de propina em contratos com a prefeitura.[1][5] A operação cumpriu 20 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva em São Bernardo do Campo e em outras cidades da região, como São Paulo, Santo André, Mauá e Diadema.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Apesar das acusações, o partido Podemos divulgou uma nota manifestando apoio a Marcelo Lima. A legenda afirmou confiar na lisura da conduta do prefeito e destacou o “grande trabalho” realizado nos primeiros oito meses de mandato. O partido também reforçou a importância do direito de defesa e pediu prudência para evitar “manifestações levianas”.

Com o afastamento de Lima, a vice-prefeita, Jéssica Cormik (Avante), assume o comando da prefeitura. Cormich é sargento da Polícia Militar, corporação que integra desde 2005, e está em seu primeiro cargo público eletivo.

*Com informações de Valéria Luizetti

Leia também

STF retoma julgamento de Zambelli por porte ilegal de arma
Moraes manda prender condenado que tirou tornozeleira eletrônica e está desaparecido

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >