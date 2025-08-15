Prefeito de São Bernardo do Campo ganha apoio do Podemos após operação da PF

Legenda afirma que confia na lisura de Marcelo de Lima Fernandes e destaca ‘grande trabalho’ realizado nos primeiros oito meses de mandato

Divulgação/Campanha Marcelo Lima Marcelo de Lima Fernandes (Podemos) foi afastado do cargo por um ano após uma operação da Polícia Federal deflagrada na última quinta-feira (14)



O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo de Lima Fernandes (Podemos), foi afastado do cargo por um ano após uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada na última quinta-feira (14). A ação, denominada “Operação Estafeta”, investiga uma suposta organização criminosa infiltrada na gestão municipal para praticar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Além do afastamento, a Justiça determinou que o prefeito utilize tornozeleira eletrônica.

A investigação apura a atuação de um grupo que estaria envolvido em esquemas de propina em contratos com a prefeitura.[1][5] A operação cumpriu 20 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva em São Bernardo do Campo e em outras cidades da região, como São Paulo, Santo André, Mauá e Diadema.

Apesar das acusações, o partido Podemos divulgou uma nota manifestando apoio a Marcelo Lima. A legenda afirmou confiar na lisura da conduta do prefeito e destacou o “grande trabalho” realizado nos primeiros oito meses de mandato. O partido também reforçou a importância do direito de defesa e pediu prudência para evitar “manifestações levianas”.

Com o afastamento de Lima, a vice-prefeita, Jéssica Cormik (Avante), assume o comando da prefeitura. Cormich é sargento da Polícia Militar, corporação que integra desde 2005, e está em seu primeiro cargo público eletivo.

