Prefeito expulso do PL por criticar Pontes se filia ao Republicanos de Tarcísio

Segundo interlocutores, Campanella também recebeu convites do MDB e do Podemos, mas optou por ingressar no partido do governador de São Paulo

Divulgação O prefeito de São Caetano, Tite Campanella



O prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella, aceitou o convite para se filiar ao Republicanos após ser expulso do PL. A decisão foi tomada na manhã desta quarta-feira (8).

Segundo interlocutores, Campanella também recebeu convites do MDB e do Podemos, mas optou por ingressar no partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Como mostrou a Jovem Pan, a expulsão do PL, no início da semana, se deu após declarações de Campanella durante uma sessão solene realizada em 26 de março. O evento concedeu o título de cidadão sulsancaetanense ao deputado Guilherme Derrite (PP-SP). Durante a cerimônia, Campanella elogiou o congressista e disse que apoiaria a candidatura de Derrite ao Senado. Ele também afirmou que o estado de São Paulo não tem um representante “digno de sua grandeza” na Casa Alta.

A reportagem apurou que declarações irritaram o PL, que tem o Marcos Pontes como representante no Senado. O ex-ministro foi quem entrou com o pedido para pedir a expulsão do prefeito. Líderes do PL também não gostaram da promessa de apoio a Derrite, uma vez que a sigla estuda lançar um candidato própria na disputa deste ano.

Em ofício assinado por João Candelária, presidente da sigla em São Paulo, Campanella foi expulso por ferir o código de ética do partido. A reportagem teve acesso ao documento, que diz que o prefeito de São Caetano feriu dois artigos:

Artigo 4º, inciso IV – Manter atitude de urbanidade e respeito para com os dirigentes partidários, os detentores

de mandatos eletivos e os demais filiados;

de mandatos eletivos e os demais filiados; Artigo 6º, inciso III – Fazer referências desairosas a outro candidato ou filiado do Partido

Tite é filho de Anacleto Campanella, um dos prefeitos mais conhecidos da história da cidade.