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Prefeito expulso do PL por criticar Pontes se filia ao Republicanos de Tarcísio

Segundo interlocutores, Campanella também recebeu convites do MDB e do Podemos, mas optou por ingressar no partido do governador de São Paulo

  • Por Camila Yunes, Beatriz Manfredini e Matheus Alleoni
  • 08/04/2026 11h51 - Atualizado em 08/04/2026 12h14
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Divulgação ff O prefeito de São Caetano, Tite Campanella

O prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella, aceitou o convite para se filiar ao Republicanos após ser expulso do PL. A decisão foi tomada na manhã desta quarta-feira (8).

Segundo interlocutores, Campanella também recebeu convites do MDB e do Podemos, mas optou por ingressar no partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Como mostrou a Jovem Pan, a expulsão do PL, no início da semana, se deu após declarações de Campanella durante uma sessão solene realizada em 26 de março. O evento concedeu o título de cidadão sulsancaetanense ao deputado Guilherme Derrite (PP-SP). Durante a cerimônia, Campanella elogiou o congressista e disse que apoiaria a candidatura de Derrite ao Senado. Ele também afirmou que o estado de São Paulo não tem um representante “digno de sua grandeza” na Casa Alta.

A reportagem apurou que declarações irritaram o PL, que tem o Marcos Pontes como representante no Senado. O ex-ministro foi quem entrou com o pedido para pedir a expulsão do prefeito. Líderes do PL também não gostaram da promessa de apoio a Derrite, uma vez que a sigla estuda lançar um candidato própria na disputa deste ano.

Em ofício assinado por João Candelária, presidente da sigla em São Paulo, Campanella foi expulso por ferir o código de ética do partido. A reportagem teve acesso ao documento, que diz que o prefeito de São Caetano feriu dois artigos:

  • Artigo 4º, inciso IV – Manter atitude de urbanidade e respeito para com os dirigentes partidários, os detentores
    de mandatos eletivos e os demais filiados;
  • Artigo 6º, inciso III – Fazer referências desairosas a outro candidato ou filiado do Partido

Tite é filho de Anacleto Campanella, um dos prefeitos mais conhecidos da história da cidade.

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