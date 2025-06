Presidente da Comissão de Agricultura reage a corte no seguro rural: ‘Governo trata produtor como caixa eletrônico’

Deputado Rodolfo Nogueira critica congelamento de recursos e promete defesa intransigente do agronegócio na Câmara

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Rodolfo Nogueira criticou congelamento de recursos destinados ao rograma de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural



O presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara, deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), criticou duramente o governo federal após o recente congelamento de recursos destinados ao Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Em nota divulgada nesta quarta-feira (18), o parlamentar classificou a medida como um “ataque ao setor que mais contribui para a economia do país”.

“É absolutamente inaceitável que o governo federal, mais uma vez, ataque o setor que mais contribui para a economia do país”, afirmou Nogueira. O parlamentar também destacou que essa não é a primeira vez que o agronegócio sofre cortes orçamentários. “É sempre o mesmo enredo: quando o governo precisa de recursos, mira no campo, tratando o produtor rural como um caixa eletrônico”, criticou.

O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural é considerado uma ferramenta fundamental para a proteção de pequenos e médios produtores contra perdas causadas por eventos climáticos adversos. Para o deputado, a suspensão dos repasses coloca em risco a sustentabilidade de milhares de produtores, especialmente os mais vulneráveis.

Impacto no setor produtivo

Rodolfo Nogueira ressaltou que o agronegócio representa quase um terço das carteiras assinadas no país e tem papel central na balança comercial, no abastecimento alimentar e na geração de empregos e renda. “Congelar recursos do seguro rural é colocar em risco a sustentabilidade de milhares de pequenos e médios produtores, especialmente os mais vulneráveis às intempéries climáticas”, alertou.

Defesa no Congresso

O deputado garantiu que, à frente da Comissão de Agricultura, continuará atuando de forma incisiva para impedir o avanço de políticas que prejudiquem o setor. “Seguirei firme na defesa intransigente do setor e não aceitarei que os trabalhadores e empreendedores do campo continuem sendo penalizados por escolhas fiscais equivocadas e ideológicas. O agro não vai pagar a conta da má gestão”, concluiu.

A decisão do governo federal sobre o congelamento de recursos para o seguro rural gerou reação também de outras entidades representativas do setor agrícola, que temem impactos diretos na produção e no abastecimento nacional.