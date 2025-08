Presidente do PT afirma que Cristina Kirchner é vítima de ‘um caso claro’ de lawfare na Argentina

O senador Humberto Costa comparou o caso da ex-presidente do país vizinho com o de Lula, que foi preso durante a Operação Lava Jato

Divulgação/PT Humberto Costa, presidente do PT, discursa durante o Encontro Nacional do partido



O presidente do PT, senador Humberto Costa, afirmou neste sábado (2) que a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é alvo de um caso “claro” de lawfare — uso do sistema judicial para perseguir adversários políticos. A declaração foi feita durante encontro do partido em Brasília. “Assim como aconteceu no Brasil com o presidente Lula, temos hoje na Argentina um caso absolutamente claro contra a ex-presidente Cristina Kirchner”, disse Costa, ao lado de um dirigente do Partido Justicialista argentino.

O senador também lembrou da solidariedade dos argentinos a Lula durante o período em que o ex-presidente esteve preso. “Cristina é nossa aliada, uma companheira com grande representatividade política. O objetivo da Justiça argentina é justamente impedir que ela continue liderando a oposição ao presidente de extrema direita, Javier Milei”, afirmou.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira