Processo de cassação de Carla Zambelli deve ser votado no Congresso Nacional já em agosto

Deputada federal está detida na Itália e foi condenada a 10 anos de prisão, após ter pagado o hacker Walter Delgatti Neto para invadir o sistema eletrônico do CNJ

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Situação de Carla Zambelli se complicou após ela ter sido detida na Itália, para onde fugiu depois de uma condenação do STF



Com o término do recesso parlamentar, o Congresso Nacional se prepara para votar, ainda em agosto, o processo de cassação da deputada Carla Zambelli. O caso, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), poderá ser levado ao plenário. A situação da deputada federal se complicou após ela ter sido detida na Itália, para onde fugiu depois de uma condenação do Supremo Tribunal Federal (STF). A deputada foi condenada a 10 anos de prisão por ter pago o hacker Walter Delgatti Neto para invadir o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O relator do processo na CCJ, deputado Diego Garcia, informou que se reunirá com o presidente da comissão, deputado Paulo Azi, para definir os trâmites do processo. A expectativa é que o caso seja concluído na CCJ até o final de agosto ou início de setembro.

Entre as pendências a serem decididas está o pedido de acareação entre Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto, solicitado pela defesa. Além disso, a forma como a deputada será ouvida também está em discussão, já que ela se encontra presa em uma penitenciária próxima a Roma. A tendência é que o depoimento ocorra por videoconferência. Após a análise na CCJ, o processo seguirá para o plenário da Câmara dos Deputados, onde serão necessários 257 votos para a cassação do mandato.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Outros processos de cassação em pauta

Além do caso de Carla Zambelli, o Congresso Nacional também deve analisar os processos de cassação dos deputados André Janones e Glauber Braga.

O processo contra Glauber Braga já teve o recurso rejeitado e agora segue para votação em plenário. O caso de André Janones, suspenso por 90 dias por ofensas homofóbicas ao deputado Nikolas Ferreira, também está na pauta da Comissão de Ética, assim como o do deputado federal Gilvan da Federal, do Espírito Santo.

*Com informações de Igor Damasceno

*Reportagem produzida com auxílio de IA