‘Projeto será resposta mais dura que o Brasil já deu contra o crime organizado’, diz Alessandro Vieira sobre PL Antifacção

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator do Projeto Antifacção no Senado, concedeu entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, nesta terça-feira (9). Durante a conversa, o parlamentar adiantou pontos centrais do parecer que será apresentado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira (10), detalhando ajustes no texto e as diretrizes que pretende defender para o enfrentamento às organizações criminosas no país.

Após quatro versões serem apresentadas na Câmara, muita discussão foi gerada no Congresso Nacional. Questionado sobre possíveis modificações feitas pelo Senado no texto da Câmara, Vieira afirmou que alterações e correções foram feitas na proposta, no entanto, a “essência foi mantida”.

“A gente manteve o espirito básico que é de endurecimento penal, endurecimento do processo e da execução da pena. Mas, acrescentamos algumas outras coisas do ponto de vista da integração e financiamento. Corrigimos algumas falhas, que na visão do Senado, são falhas de constitucionalidades”, declarou relator do Projeto Antifacção no Senado.

Para Alessandro Vieira, o projeto marca a medida mais rigorosa que o Brasil já apresentou no enfrentamento ao crime organizado. “Não apenas às facções armadas, mas a toda a estrutura que sustenta e alimenta essas organizações, incluindo medidas de descapitalização e a criação de um fundo específico para financiar ações de combate”.