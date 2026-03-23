PSD mantém firme projeto de candidatura, diz Kassab após desistência de Ratinho Jr.

Presidente da sigla elogiou a gestão do governador do Paraná e disse que ela é considerada a ‘melhor da história’

Amanda Perobelli/Estadão Conteúdo Kassab também reforçou que a escolha do candidato deve ser feita até o fim de março



O presidente do PSD, Gilberto Kassab, publicou uma nota nas redes sociais nesta segunda-feira (23) afirmando que o partido segue firme com o seu projeto de apresentar uma candidatura à presidência para as eleições deste ano.

O comunicado vem após Ratinho Júnior (PSD-PR), governador do Paraná e um dos pré-candidatos da sigla, desistir de disputar o pleito. Kassab elogiou a gestão de Ratinho e disse que ela é considerada “a melhor da história”. Também disse que a alternativa que o partido dará será a “melhor via” e vai se contrapor à “polarização de propostas radicais”.

O texto também faz referência aos governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de Goiás, Ronaldo Caiado, ambos pré-candidatos à presidência, como “bem avaliados”. Kassab também reforçou que a escolha do candidato deve ser feita até o fim de março.

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Entenda

Ratinho Jr. desistiu de se candidatar à Presidência do Brasil. “O governador Ratinho Junior decidiu concluir seu mandato no Paraná até dezembro deste ano”, diz o texto. “Portanto, ele deixa de participar da discussão interna do PSD (Partido Social Democrático), que escolherá um candidato disposto a concorrer às eleições presidenciais deste ano”, acrescenta.

O texto diz que a decisão foi tomada na noite deste domingo (22) após “profunda reflexão com sua família”. “Ratinho está convicto que deve manter o compromisso selado com os paranaenses nas eleições de 2018 e não pode interromper o projeto que tem garantido o ciclo de crescimento econômico do Paraná”, diz a nota. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, foi informado nesta segunda.

Para concorrer nas eleições de 2026, pré-candidatos precisam se afastar dos cargos públicos seis meses antes do pleito.

Com a saída de Ratinho da corrida, a decisão do PSD para quem será seu candidato à presidência fica entre Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.

Apesar do bom desempenho nas pesquisas eleitorais, Ratinho afirmou que pretende voltar ao setor privado após o fim de seu mandato e assumir o grupo de comunicação criado pelo seu pai, o apresentador Ratinho.

Durante entrevista à Jovem Pan em janeiro, Kassab afirmou que o PSD busca o eleitorado de centro-esquerda e centro-direita, os que não querem caminhar nem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nem com Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e que acredita na capacidade de seus governadores para este período de pré-eleição.