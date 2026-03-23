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Ratinho Jr. desiste de concorrer à presidência em 2026

O texto diz que a decisão foi tomada na noite deste domingo

  • 23/03/2026 17h07 - Atualizado em 23/03/2026 17h08
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Divulgação;/Instagram/@ratinho_junior Ratinho Jr. participa de uma palestra na Associação Comercial de São Paulo (ACSP) Ratinho Jr. participa de uma palestra na Associação Comercial de São Paulo (ACSP)

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), desistiu de se candidatar à Presidência do Brasil, segundo comunicado publicado pela sua própria assessoria nesta segunda-feira (23).

O texto diz que a decisão foi tomada na noite deste domingo (22) após “profunda reflexão com sua família”. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, foi informado da decisão nesta segunda.

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