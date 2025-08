PT adota cores da bandeira, anuncia ofensiva contra Eduardo Bolsonaro e diz que Brasil ‘não é quintal dos EUA’

Encontro Nacional do partido, realizado em Brasília, virou palco para políticos petistas protestarem contra tarifas de Trump e baterem na tecla da ‘soberania

O PT (Partido dos Trabalhadores) promoveu um encontro nacional em Brasília, onde adotou cores que simbolizam a pátria e aproveitou a oportunidade para criticar as tarifas impostas por Donald Trump. Durante o evento, que reuniu figuras proeminentes como José Dirceu e Delúbio Soares, ambos implicados pelo Mensalão, a reabilitação política foi um tema central.

Humberto Costa, que ocupa a presidência interina do PT, não poupou críticas a Eduardo Bolsonaro, anunciando a intenção de solicitar a cassação do mandato do deputado. O novo regimento interno do partido também expressou descontentamento com a política externa do ex-presidente dos Estados Unidos, ressaltando os impactos negativos que suas tarifas podem ter na economia mundial.

A deputada Benedita da Silva fez questão de ressaltar a importância da soberania do Brasil, afirmando que o país não deve ser considerado um “quintal ou celeiro dos Estados Unidos”. O evento também contou com a presença de representantes de partidos aliados da América Latina, reforçando a união entre as nações da região.

Além disso, Humberto Costa aproveitou a ocasião para defender a libertação da ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que atualmente cumpre prisão domiciliar por acusações de corrupção. A presença de líderes latino-americanos no encontro sublinhou a busca do PT por fortalecer laços regionais e promover uma agenda política conjunta.

