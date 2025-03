PT confirma Humberto Costa como presidente interino após saída de Gleisi Hoffmann

A indicação para o mandato-tampão foi confirmada em reunião na sede do partido, em Brasília, nesta sexta-feira (7); a eleição para o novo presidente do partido está marcada para julho

Reprodução/X/@senadorhumberto 'Orgulho de assumir a presidência nacional do PT com a missão de substituir a querida @gleisi no comando da pasta', disse Costa



Humberto Costa foi escolhido para assumir a presidência interina do Partido dos Trabalhadores (PT) após a saída de Gleisi Hoffmann, que agora ocupa o cargo de ministra da Secretaria de Relações Institucionais. A indicação para o mandato-tampão, até 6 de julho, foi confirmada em reunião na sede do partido, em Brasília, nesta sexta-feira (7), mas ainda tem que ser ratificada em um reunião do diretório nacional do partido.

Com muita alegria, fui escolhido pela Executiva Nacional do PT para suceder à companheira Gleisi Hoffmann na presidência do nosso partido. Uma missão desafiadora, que tem pela frente, entre outras coisas, a organização das nossas eleições internas. pic.twitter.com/d3t8WRkxmy — Humberto Costa (@senadorhumberto) March 7, 2025

Embora Costa tenha declarado que sua intenção inicial é atuar apenas de forma temporária, ele não descarta a possibilidade de se candidatar à presidência de maneira definitiva. A corrente Construindo um Novo Brasil (CNB) endossou sua escolha, e o Movimento PT também manifestou apoio à sua indicação. A saída de Gleisi da presidência se deve a exigências estabelecidas pela Comissão de Ética e pelo estatuto do PT.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A eleição para o novo presidente do partido está marcada para julho, e Edinho Silva, que é o candidato preferido do presidente Lula, enfrenta desafios internos. Silva tem sido criticado por não ter conseguido eleger sua sucessora na cidade de Araraquara, o que levanta dúvidas sobre sua liderança.

Orgulho de assumir a presidência nacional do PT com a missão de substituir a querida @gleisi no comando da pasta. Seguimos firmes no propósito de fortalecer o partido e o governo @LulaOficial. pic.twitter.com/zlZM7iuvFB — Humberto Costa (@senadorhumberto) March 7, 2025

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos