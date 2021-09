Roberto Jefferson tem melhora no quadro de saúde e marca cirurgia de cateterismo

Segundo a vice-presidente do PTB, ex-deputado está ‘vencendo’ uma infecção e passará pelo procedimento médico na próxima terça-feira, 28

Valter Campanato/Agência Brasil Presidente do PTB foi transferido para um hospital após autorização do STF



O ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, registrou uma melhora no quadro de saúde. Segundo informações divulgadas por Graciela Nienov, vice-presidente do partido, Jefferson “está conseguindo vencer a infecção” que estava combatendo e, consequentemente, “seu quadro vem melhorando”. Além disso, Graciela informou que a operação de cateterismo de Jefferson está marcada para a próxima terça-feira, 28, às 10h. Além de atualizar o estado de saúde do ex-deputado, Graciela afirmou que está orando para que o Supremo Tribunal Federal (STF) autorize que Jefferson se recupere do procedimento em sua casa. No dia 14, o ex-deputado disse em carta que não poderia fazer exames por causa da tornozeleira eletrônica. De acordo com ele, o STF não teria autorizado a remoção do aparelho para a realização dos exames. O ex-deputado foi transferido para o hospital após uma decisão de Alexandre de Moraes, que, entretanto, determinou o monitoramento através da tornozeleira.