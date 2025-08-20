Quaest: governo Lula tem 51% de desaprovação e 46% de aprovação
Diferença entre aprovação e desaprovação é a menor do ano; pesquisa também aponta preocupação com tarifa de 50% imposta por Trump a produtos brasileiros
A nova pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (20), mostra que 51% dos entrevistados desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 46% aprovam a terceira gestão do petista. A diferença de cinco pontos percentuais é a menor registrada desde o início de 2025, quando o levantamento apontava empate técnico.
O resultado indica uma oscilação positiva de três pontos na aprovação em relação ao levantamento de julho, quando era de 43%. Já a desaprovação recuou dois pontos no mesmo período. Os que não souberam ou não responderam somaram 3%.
Avaliação geral
A pesquisa também mediu a percepção geral sobre a gestão Lula:
- Positivo: 31% (eram 28% em junho)
- Negativo: 39% (eram 40%)
- Regular: 27% (eram 28%)
- Não sabe/não respondeu: 3%
Tarifaço de Trump
O estudo ainda avaliou a percepção dos brasileiros sobre a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros desde 6 de agosto.
Segundo o levantamento:
- 51% acreditam que a medida foi motivada por interesses políticos do presidente americano, Donald Trump;
- 23% apontam razões ligadas a interesses comerciais;
- 2% atribuem a decisão a motivos pessoais;
- 22% não souberam ou não responderam.
Para 64% dos entrevistados, a tarifa vai aumentar o preço dos alimentos no Brasil. Além disso, 71% consideram que Trump está errado em impor a taxa, 77% avaliam que a medida vai prejudicar a vida dos brasileiros e 67% defendem a negociação como melhor caminho para reagir. Apenas 26% apoiam uma retaliação com tarifas brasileiras, queda de cinco pontos em relação à pesquisa anterior. O levantamento ouviu eleitores entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
