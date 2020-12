Quem é Gilson Machado, novo ministro do Turismo

Ex-presidente da Embratur se define como ‘empresário, músico e veterinário’ e substituirá Marcelo Álvaro Antônio na pasta

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Gilson Machado ocupou a secretaria de Ecoturismo e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente por cinco meses



Gilson Machado foi oficializado como o novo ministro do Turismo em decreto publicado nesta quinta-feira, 10, no Diário Oficial da União (DOU). O ex-presidente da Embratur irá substituir Marcelo Álvaro Antônio, que foi exonerado após brigar com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, em um grupo de WhatsApp dos ministros do governo Bolsonaro. Empresário, músico, veterinário e agora ex-presidente da Embratur, é assim que Gilson Machado se define em sua biografia nas redes sociais. Ele é membro da banda de forró Brucelose, na qual compõe músicas, canta e toca acordeão. Machado é sanfoneiro da live em que o presidente Jair Bolsonaro dedicou Ave Maria às vítimas de Covid-19, em junho. O ministro bate carteirinha frequentemente nas transmissões ao vivo feitas pelo presidente às quintas-feiras.

Antes de chegar ao Turismo, o pernambucano ocupou o cargo de secretário de Ecoturismo e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. A passagem pelo MMA foi relâmpago. Em maio de 2019, Gilson assumiu a Embratur. Apoiador do presidente, ele também é amigo pessoal do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Sua ida à pasta foi confirmada pelo 03, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Machado acompanha o presidente desde a pré-campanha, em 2018.