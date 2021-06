Quem é Joaquim Alvaro Pereira Leite, novo ministro do Meio Ambiente

Novo chefe da pasta foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira entre 1996 e 2019 e já atuou em empresa do ramo farmacêutico

Flickr/Ministério do Meio Ambiente Novo ministro assumiu após a saída de Ricardo Salles



Nomeado novo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Alvaro Pereira Leite já fazia parte do ministério, tendo entrado na pasta em julho de 2019. Na época, ele fazia parte do Departamento Florestal, e exerceu sua função até abril de 2020. Depois, em setembro, assumiu a Secretaria da Amazônia e Serviços ambientais, que substituiu a Secretaria de Florestas e Desenvolvimento Sustentável. Entretanto, mesmo antes de entrar no ministério, Leite já estava envolvendo com o meio ambiente. Ele foi membro do conselho da Sociedade Rural Brasileira, que apoia a chamada bancada ruralista, entre 1996 e 2019. Além disso, Leite foi diretor de uma empresa do ramo farmacêutico, a Neobrax, consultor administrativo de uma rede de cafés e foi produtor de café entre 1991 e 2002 em sua fazenda. Já em relação à formação, o currículo de Leite informa que o novo ministro se formou em Administração de Empresas pela Universidade de Marília (Unimar) e fez um MBA pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER), ambos em São Paulo. Leite assumiu a pasta após o pedido de demissão de Ricardo Salles, que era alvo de investigações da PF.