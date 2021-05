Randolfe pretende convocar presidente da CBF para depor na CPI da Covid-19

Conmebol anunciou na manhã desta segunda-feira que o evento será realizado no país, mesmo com a alta de casos e mortes por coronavírus no país

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 28/05/2021 O senador Randolfe Rodrigues é vice-presidente da CPI da Covid-19



O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou, nesta segunda-feira, 31, um requerimento para convocar o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, para prestar esclarecimento na CPI da Covid-19 sobre os protocolos sanitários que serão adotados para a realização da Copa América 2021 no Brasil. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou na manhã desta segunda-feira que o evento será realizado no país, de 13 de junho a 10 de julho. O campeonato seria sediado primeiramente na Colômbia, mas o governo local desistiu de receber o evento devido a protestos sociais, que começaram no final de abril por causa de uma proposta de reforma tributária do presidente Iván Duque. Em seguida, a Argentina foi confirmada como nova sede da competição. As autoridades argentinas, porém, cancelaram o evento por causa do aumento de casos da Covid-19 em todo o território nacional.

O Brasil também está passando por uma nova alta de casos e de mortes pela doença e, por isso, o anúncio foi recebido com críticas de diversos setores da sociedade. “Estou protocolando requerimento convocando o presidente da CBF na CPI da Pandemia. É necessário saber quais as medidas foram planejadas para garantir segurança sanitária aos brasileiros diante da realização da Copa América com tanta celeridade em nosso país”, disse o senador em seu Twitter. Com mais de 462 mil mortos devido às complicações da doença, o Brasil tem uma média móvel de 1.844 óbitos diários causados pela Covid-19.