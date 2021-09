Randolfe Rodrigue entra no STF com notícia-crime contra Bolsonaro por manifestações; entenda

O senador deseja que o presidente da República seja investigado por ‘atentado contra a ordem constitucional, a democracia e a separação dos poderes’

Marcos Oliveira/Agência Senado Randolfe Rodrigues entrou no STF com uma notícia-crime contra Bolsonaro



Randolfe Rodrigues (Rede-AP) usou sua conta no Twitter na noite desta terça-feira, 7, para informar que apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma notícia-crime contra Jair Bolsonaro (sem partido). O senador deseja que o presidente da República seja investigado por “atentado contra a ordem constitucional, a democracia e a separação dos poderes”. Na tarde de hoje, durante participação em atos do Dia da Independência, o chefe do Executivo voltou a atacar os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Na avenida Paulista, em São Paulo, ele chegou a chamar Moraes de “canalha”. “Ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha. Deixe de oprimir o povo brasileiro, deixe de censurar o seu povo. Ou se enquadra ou pede para sair”, disparou.

Na publicação, Randolfe Rodrigues disse que Bolsonaro também será investigado sobre eventual financiamento dos atos desta terça-feira e por utilizar o dinheiro público em favor das manifestações. Além disso, o senador afirma ter solicitado ao STF a abertura de inquérito contra o presidente, por “sua grave ameaça” ao funcionamento do Judiciário “pelo uso de recursos públicos para financiar seu carnaval golpista”, completou Randolfe, que mais cedo havia criticado o presidente pelo valor do combustível e de alimentos básicos através de suas redes sociais.

Acabo de ingressar com notícia-crime no STF para que o Presidente da República, Jair Bolsonaro, seja investigado pelos seguintes crimes: 1. Atentado contra a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito e a separação dos Poderes, conforme prevê a Constituição Federal. — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) September 7, 2021