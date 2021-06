Randolfe Rodrigues invade transmissão de Carlos Wizard e lembra convocação na CPI

Advogados do empresário pediram para que o depoimento fosse feito por videoconferência, uma vez que ele está nos Estados Unidos

Fabiano Accorsi/Divulgação

O vice-presidente da CPI da Covid-19, senador Randolfe Rodrigues, apareceu de surpresa em uma transmissão ao vivo do empresário Carlos Wizard e o lembrou de sua convocação ao colegiado. Durante a transmissão, realizada no Youtube nesta segunda-feira, 14, o senador lembrou que a oitiva de Wizard está marcada para esta quinta-feira, 17. “Vim lembrar você de seu compromisso na próxima quinta-feira (17), na CPI da Covid. Para facilitar: a CPI está sendo realizada no Senado, no Anexo II, Ala Sen. Alexandre Costa, Plenário 3”, disse Randolfe no chat da transmissão. Até o momento, a comunicação do empresário não respondeu às solicitações do colegiado. Os advogados de Wizard pediram para que o depoimento fosse feito por videoconferência, uma vez que o empresário está nos Estados Unidos. Mas o presidente Omar Aziz (PSD-AM) irá negar o pedido.