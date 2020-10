Relator de indicação de Kassio Nunes, senador Eduardo Braga testa positivo para Covid-19

Apesar de confirmar diagnóstico positivo para doença, senador garantiu que parecer sobre indicação de Kassio Nunes terá data de entrega mantida

Agência Senado Senador Eduardo Braga (MDB-AM)



O senador Eduardo Braga (MDB-AM) confirmou neste domingo, 11, que teve diagnóstico positivo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2). Nas redes sociais, o político afirmou que não teve estado geral de saúde comprometido pela doença e que apresenta sintomas leves. “Infelizmente, testei positivo para Covid-19, apesar de todos os cuidados tomados desde o início da pandemia”, lamentou Braga. Ele é relator da indicação do desembargador Kassio Nunes Marques para cargo de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo nota do Senado, apesar do diagnóstico, o senador confirmou que a entrega do parecer sobre a indicação está mantida para a próxima quarta-feira, dia 14. Nunes Marques, indicado de Jair Bolsonaro após saída de Celso de Mello, deve passar por sabatina no próximo dia 21. Ao anunciar a contaminação, o senador prestou solidariedade às outras pessoas também acometidas pela doença. “Cuidem-se. Cumpram todas as recomendações médicas. E preservem as vidas daqueles que os cercam”, pontuou.

Além de Eduardo Braga, o senador Wellington Fagundes (PL-MT) também confirmou resultado positivo para a doença. O político, que preside comissão temporária para acompanhar ações de enfrentamento contra as queimadas no Pantanal, deverá cumprir quarentena em Brasília. A comissão tem reunião marcada com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nesta terça-feira. Não há informações sobre se a reunião será mantida de forma remota.