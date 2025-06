Relator do projeto que derruba o IOF diz que Governo foi arrogante

Em entrevista ao jornalista José Maria Trindade, ele expressou surpresa com o alto número de votos contra o decreto em Brasília

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Deputado federal Coronel Chrisóstomo



O relator do projeto de derrubada do aumento do IOF, deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO), afirmou que o Governo Federal agiu com arrogância ao não dialogar com o parlamento. Em entrevista ao jornalista José Maria Trindade, ele expressou surpresa com o alto número de votos contra o decreto em Brasília. No total, 383 parlamentares votaram pela derrubada da proposta, o que, segundo o deputado, reflete a atenção dos legisladores ao clamor popular. Este resultado inesperado no Congresso Nacional destaca a crescente desconexão entre o governo e os representantes eleitos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante a conversa com o comentarista político, foi abordado que a ausência de diálogo entre o governo e o parlamento, além da inabilidade em perceber que o momento não era propício para propor um aumento de impostos. A resistência à proposta foi notável até mesmo entre partidos que ocupam ministérios, evidenciando a fragilidade da base de apoio governamental. O cientista político Adriano Cerqueira, do Instituto Brasileiro de Mercado (IBM) de Belo Horizonte, reforçou que o governo não compreendeu a nova dinâmica do Congresso. Ele destacou que partidos antes menores agora dominam o cenário político e buscam ampliar seu poder. Cerqueira enfatizou que a mensagem dos partidos ao governo é clara: é necessária uma reforma administrativa que inclua a redução de gastos e uma proposta responsável de corte de despesas.