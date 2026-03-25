Ricardo Couto adia eleição-tampão para o governo do RJ

O atual governador afirmou que a eleição tende a ser indireta

Reprodução Governador interino do RJ, Ricardo Couto



O governador interino do Rio de Janeiro, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, disse nesta quarta-feira (25) que a eleição-tampão deve ser adiada após enviar ofício ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para determinação de eleições diretas ou indiretas para decidir o próximo governador do estado carioca.

O ofício solicitado por Couto ao TSE busca esclarecer se houve uma possível tentativa de fraude por parte de Castro, com a renúncia, para que a votação direta não acontecesse. “A renúncia de Cláudio Bomfim de Castro e Silva, caracteriza, em tese, uma tentativa de burla à hipótese de eleições diretas“, segundo documento do PSD direcionado ao governador interino do RJ.

Em coletiva nesta quarta-feira (25), Couto afirmou que, no caso do Rio, a saída do governador aconteceu por renúncia, portanto, uma vacância não eleitoral. O que caracteriza uma eleição indireta decidida pela Alerj.

Ele disse também que, com a cassação do mandato de Castro, a eleição passa a ser direta, segundo consta na legislação eleitoral.

Ricardo Couto assume o governo interinamente

Com a saída de Castro, quem assumiu interinamente o estado é o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Ricardo Couto. Essa situação ocorre porque o vice-governador, Thiago Pampolha, que assumiu um cargo no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) saiu em 2025 e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União), também se tornou inelegível após votação no TSE.

Antes da votação desta terça, Bacellar havia renovado o pedido de licença do mandato. Ele não exercia o cargo desde 10 de dezembro do ano passado, porque foi preso durante a Operação Unha e Carne, da Polícia Federal (PF), em 3 de dezembro.

O parlamentar teria vazado informações sigilosas sobre a investigação contra o ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, acusado de intermediar compra e venda de armas para o Comando Vermelho (CV), principal facção criminosa do Rio de Janeiro.