Rodrigo Bacellar é transferido para Bangu 8 um dia após ser preso

O ex-deputado foi detido nesta sexta-feira (27) após um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes

Rafael Campos/Governo do Estado do Rio de Janeiro Rodrigo Bacellar



O ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil) foi transferido neste sábado (28) para o Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, também conhecido como Bangu 8, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após ser preso pela Polícia Federal (PF) na sexta-feira (27).

Bacellar foi detido em casa, em Teresópolis, após um mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O ex-deputado foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, na Zona Portuária do Rio, e depois encaminhado para o sistema prisional.

O ex-deputado esteve no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, onde teve sua prisão confirmada neste sábado (28) em uma audiência de custódia. Em seguida, ele foi levado para Bangu 8, presídio geralemente destinado a presos políticos e da mídia.

A prisão acontece poucos dias depois da cassação dos diplomas do ex-governador Cláudio Castro e também de Rodrigo Bacellar, decidida pelo TSE na última terça-feira (24) por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Embora Castro tenha renunciado um dia antes do julgamento, o TSE considerou que o cargo ficou vago por motivos eleitorais e determinou eleições indiretas conforme lei complementar estadual aprovada neste ano.

A prisão ocorreu em razão do cumprimeto da terceira fase da Operação Unha e Carne, que investiga o vazamento de informações sigilosas relacionadas a ações contra o Comando Vermelho.

Primeira prisão de Bacellar

Rodrigo Bacellar, já havia sido preso preventivamente no dia 3 de dezembro de 2025 pela Polícia Federal também pela Operação Unha e Carne. Na época ele era suspeito de vazar informações sigilosas de uma outra opereção, a Zargun, que prendeu o deputado estadual TH Joias em setembro.

Outros oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além de intimação para cumprimento de medidas cautelares expedidas pelo STF.