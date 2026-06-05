Vox Brasil: Lula lidera contra Flávio Bolsonaro no 1º e no 2º turno

Na primeira etapa, o atual presidente lidera com 42,1% das intenções de voto contra 33,6% do senador; já no embate direto, o petista fica com 47,8% dos votos contra 41,3%

PR e Agência Senado Presidente Lula e o senadro Flávio Bolsonaro



A pesquisa Vox Brasil divulgada nesta sexta-feira (5) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança das intenções de voto tanto no primeiro quanto no segundo turno da disputa presidencial de 2026 contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

No primeiro turno, Lula aparece com 42,1% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 33,6%.

Outros 2,9% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Já 2,3% disseram não saber ou preferiram não opinar.

Segundo turno

Em um possível segundo turno entre Lula e Flávio, o atual presidente venceria com 47,8% dos votos contra 41,3% somados pelo senador.

Já entre o atual presidente e Romeu Zema (Novo), Lula venceria no segundo turno com 46,3% dos votos contra 42,5% do ex-governador mineiro. Brancos e nulos somam 6,1% e os outros 5,1 não souberam ou não quiseram opinar.

Contra Ronaldo Caiado (PSD), o petista também teria vantagem com 46,5% das intenções de voto contra 44,9% de Caiado. Contabilizam brancos e nulos 5,9% e 2,7 é a porcentagem dos que não sabem ou não opinaram.

A última comparação da pesquisa, em um eventual segundo turno, é de Lula com Aécio Neves (PSDB). Desta vez, o atual presidente soma quase 50% dos votos com a marca de 49,1% contra 24,5% do tucano. A porcentagem de 12,7% são de brancos e nulos e 13,7% não souberam ou não quiseram opinar.

Rejeição

Ainda no primeiro turno, entre os candidatos em que os eleitores não votariam de jeito nenhum, Lula tem a maior rejeição com 49,2%. Flávio vem em seguida com 48,3%. Aécio Neves aparece próximo com 41,3%.

A pesquisa Ipsos-Ipec ouviu 2.100 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 1º e 3 de junho de 2026. A margem de erro estimada é de 2,15 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra e nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR‐08016/2026.