PoderData: 52% desaprovam participação de Janja no governo Lula

Outros 31% dos entrevistados disseram aprovar e 17% não souberam opinar

Reprodução/YouTube Janja discursa em evento



A pesquisa PoderData divulgada nesta sexta-feira (4) mostra que 52% dos entrevistados desaprovam a participação da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, no atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outros 31% disseram aprovar e 17% não souberam opinar.

Entre os que acreditam que o governo do presidente Lula está melhor do que o de Bolsonaro, 51% aprovam a participação de Janja; 29% dos que preferem o petista ao capitão da reserva desaprovam o trabalho da atual primeira-dama.

Entre os que concordam que o governo atual é pior que o de Bolsonaro, apenas 14% aprovam o trabalho da primeira-dama, contra 74% que desaprovam. Outros 12% não souberam opinar.

Já para aqueles que o governo se manteve igual, 25% não aprovam Janja, 58% desaprovam e 18% não souberam responder.

De 30 de maio 1º de junho, o PoderData entrevistou 2.500 pessoas em 166 municípios por meio de ligação telefônica. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.