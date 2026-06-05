Vox Brasil: 36,3% dos eleitores desaprovam encontro entre Trump e Flávio Bolsonaro

Dos que se dizem a favor da viagem, 23,7% afirmaram concordar com a ida do senador aos EUA

Reprodução / Redes Sociais O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se encontrou na terça-feira (26) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca.



A pesquisa Vox Brasil, divulgada nesta sexta-feira (5), mostra que a maioria dos eleitores não aprovam a viagem do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aos Estados Unidos para um encontro com o presidente Donald Trump.

Os que são contra, 36,3% dos eleitores desaprovam a viagem. Entre os que se dizem a favor da viagem, 23,7% afirmam concordar com a ida de Flávio aos EUA.

Já os que classificam a viagem nem como positiva nem negativa somam 35,5%. Daqueles que não sabem ou não quiseram opinar a porcentagem é de 4,5%.

A pesquisa Ipsos-Ipec ouviu 2.100 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 1º e 3 de junho de 2026. A margem de erro estimada é de 2,15 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra e nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR‐08016/2026.

Encontro Flávio e Trump

Flávio Bolsonaro viajou aos EUA e se encontrou com o presidente Donald Trump na Casa Branca no dia 26 de maio. O filho do ex-presidente busca apoio americano na disputa presidencial.

O encontro acontece no momento em que o nome de Flávio cai nas pesquisas de intenção de voto contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após a divulgação pelo site The Intercept Brasil de conversas realizadas entre o filho do ex-presidente e o banqueiro preso Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O vazamento colocou uma barreira no avanço de seu nome nas pesquisas eleitorais, ao expor cobrança de dinheiro para a produção do filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro, filmado nos Estados Unidos. O orçamento previsto para a produção foi confirmado por Flávio em R$ 134 milhões, superando grandes filmes de Hollywood, incluindo vencedores recentes do Oscar.

Carta de Flávio

O senador também enviou uma carta à Casa Branca direcionada ao Secretário de Estado dos Estado Unidos, Marco Rubio, na terça-feira (2), pedindo que o país norte-americano não imponha mais tarifas ao Brasil. “Eu escrevo para reiterar, formalmente, o pedido que fiz pessoalmente: que os Estados Unidos não imponham tarifas sobre o Brasil”, escreveu Flávio.

Flávio já havia afirmado ter solicitado diretamente ao presidente Donald Trump, que não aplicasse as taxas sobre as empresas brasileiras. O pedido, segundo o parlamentar, foi feito nas reuniões que contaram com a presença do vice-presidente, JD Vance, e do secretário de Estado, Marco Rubio, em sua ida ao EUA. As declarações de Flávio foram dadas à rádio Itatiaia, de Minas Gerais.