Ronaldo Caiado lançará pré-candidatura à Presidência pelo PSD

Aos 76 anos, será a segunda vez que o governador de Goiás disputa o cargo

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados O governador de Goiás, Ronaldo Caiado.



O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciará nesta segunda-feira (30) sua pré-candidatura à Presidência da República pelo Partido Social Democrático (PSD).

Aos 76 anos, será a segunda vez que disputa o cargo — a primeira ocorreu em 1989, na eleição que marcou o retorno do voto direto após a redemocratização, quando terminou na décima colocação.

A confirmação ocorrerá às 16h em uma entrevista coletiva na sede do partido em São Paulo.

O Partido Social Democrático encerrou as articulações internas sobre a escolha de um nome para a disputa presidencial com a definição por Ronaldo Caiado como pré-candidato. A decisão ocorre após a desistência de Ratinho Júnior e a perda de força da opção por Eduardo Leite, consolidando Caiado como principal aposta do partido para a corrida ao Planalto.